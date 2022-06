Vinte pessoas encontradas mortas após veículo quebrar no deserto da Líbia

Uma equipe de resgate encontrou, nesta quarta-feira (29), vinte pessoas mortas no deserto da Líbia depois que o veículo em que estavam quebrou e os socorristas acreditam que morreram de sede.



Uma equipe "recuperou 20 corpos no deserto depois que seu veículo quebrou", indicaram em um comunicado os serviços de resgate da região de Kufra.



O veículo veio do Chade, um país vizinho, e viajou cerca de 120 quilômetros em território líbio quando ocorreu o colapso, informaram os socorristas.



"Todos morreram de sede", acrescentou.



A equipe publicou no Facebook um vídeo que mostra os cadáveres se decompondo no deserto, perto de uma caminhonete.



Esta região pouco povoada registra habitualmente temperaturas acima de 40 graus no verão.



A Líbia vive em caos após as revoltas que derrubaram o ditador Muammar Khaddafi, e suas fronteiras com Chade, Níger e Sudão tornaram-se rotas notórias de tráfico de pessoas e contrabando.