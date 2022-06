Tesla corta 200 empregos de seu escritório na Califórnia, segundo mídia americana

A fabricante americana de veículos elétricos Tesla fechou um escritório em San Mateo, no estado da Califórnia (oeste), cortando cerca de 200 empregos de sua fábrica, segundo vários veículos da mídia americana.



Contatada pela AFP, a Tesla não confirmou a informação até o momento.



Os funcionários afetados trabalhavam na análise de dados do sistema de assistência ao motorista denominado Autopilot.



A maioria era empregado pago por hora, segundo a agência Bloomberg. De acordo com o site especializado TechCrunch, os 81 membros da equipe de San Mateo que permaneceram empregados serão transferidos para a fábrica de Buffalo, em Nova York (no leste dos Estados Unidos).



O dono da Tesla, o magnata Elon Musk, afirmou na semana passada em um discurso em uma cúpula econômica no Catar que 10% dos postos de trabalho em tempo integral de seu grupo seriam cortados nos próximos três meses, mas que o número de funcionários pagos por hora aumentaria.



A Tesla tinha quase 100.000 empregados em todo o mundo no final de 2021.



TESLA MOTORS