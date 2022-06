Reino Unido sanciona segundo homem mais rico da Rússia

O Reino Unido anunciou, nesta quarta-feira (29), que sancionou Vladimir Potanin, o segundo homem mais rico da Rússia, e outros membros da elite próxima ao presidente Vladimir Putin, em represália pela invasão russa contra a Ucrânia.



Potanin "continia acumulando sua fortuna", desde que o presidente russo ordenou a invasão, disse o governo britânico.



O magnata de 61 anos tinha uma fortuna estimada em 27 bilhões de dólares e foi o segundo homem mais rico da Rússia em 2021, segundo a revista Forbes.



O milionário sancionado é proprietário e fundador do fundo de investimento Interros, que comprou uma subsidiária do banco russo Rosbank depois que o banco francês Société Générale vendeu sua participação, como parte do êxodo de empresas ocidentais após a guerra.



"Enquanto Putin continuar com seu terrível ataque contra a Ucrânia, usaremos as sanções para fragilizar sua maquinaria de guerra", declarou em nota um porta-voz do governo britânico.



Desde o início da invasão russa na Ucrânia, em 24 de fevereiro, o Reino Unido sancionou mais de 1.000 pessoas e 120 empresas.



SOCIETE GENERALE