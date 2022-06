Os 27 países membros da União Europeia aprovaram na madrugada desta quarta-feira (noite de terça, 28, de Brasília) o projeto do executivo comunitário para proibir a venda de carros novos a combustão até 2035 e reduzir as emissões a zero.



A pedido de alguns países, como Alemanha e Itália, os 27 concordaram em dar luz verde no futuro para permitir tecnologias alternativas, como combustíveis sintéticos ou híbridos recarregáveis, se estes permitirem que o objetivo de eliminar totalmente as emissões de gases de efeito estufa seja alcançado.