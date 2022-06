Pelo menos 14 migrantes mortos em incêndio de canoa no Senegal

Pelo menos 14 imigrantes morreram no incêndio de uma canoa na segunda-feira quando embarcavam em uma cidade no sul do Senegal, disseram à AFP o prefeito e o enfermeiro-chefe da cidade, nesta terça-feira (28).



"Até agora conseguimos recuperar 14 corpos", disse David Diatta, prefeito da cidade de Kafuntin, na região de Casamance, por telefone. "O número de vítimas provavelmente aumentará", acrescentou.



"Também há 21 feridos, incluindo quatro com queimaduras de segundo grau", disse Bourama Fabouré, enfermeiro-chefe da cidade.



Cerca de 140 pessoas viajavam na canoa. Quase 90 deles sobreviveram e foram identificados pelas autoridades locais, mas a busca pelos desaparecidos continuará na quarta-feira, disse o prefeito de Kafuntin.



"Havia guineenses, nigerianos, gambianos e senegaleses" a bordo, disse.



"Os sobreviventes dizem que o fogo começou porque alguém fumou um cigarro em um lugar onde havia combustível", afirmou, acrescentando que a guarda militar abriu uma investigação.



As saídas de barcos superlotados de migrantes são frequentes na costa do Senegal.



Os migrantes muitas vezes tentam chegar ao arquipélago espanhol das Ilhas Canárias, a porta de entrada para a Europa, localizada a cerca de 1.500 km ao norte do Senegal.