Migrantes mortos em caminhão abandonado no Texas: o que se sabe até agora

Cinquenta imigrantes sem documentos foram encontrados mortos na segunda-feira (27) depois que o caminhão em que embarcaram clandestinamente para os Estados Unidos os abandonou nos arredores de San Antonio, Texas. A seguir, o que sabemos sobre a tragédia:



- Quem eram os migrantes? -



As autoridades locais informaram inicialmente que o número de mortos chegava a 46 e que 16 pessoas - 12 adultos e quatro crianças - foram levadas ao hospital. Depois, o número de mortos subiu para 50 e informações da mídia apontavam que vários morreram no hospital.



As autoridades dos EUA não separaram os mortos por idade, sexo ou nacionalidade. No entanto, o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, disse que pelo menos 22 eram mexicanos, sete da Guatemala, dois de Honduras e que não havia informações sobre a nacionalidade dos demais. Não está claro se outras pessoas conseguiram escapar.



- Quem os encontrou? -



O caminhão foi abandonado à beira de uma estrada em uma área pouco povoada a 14 quilômetros do centro de San Antonio, próximo a uma ferrovia e a vários depósitos de ferro-velho e lojas de autopeças.



Também ficava a uma curta distância da Interestadual 35, que liga San Antonio a Laredo, na fronteira Texas-México, 250 quilômetros ao sul.



O chefe de polícia de San Antonio, William McManus, afirmou que as autoridades foram alertadas sobre o caminhão abandonado por uma ligação de emergência por volta das 17h00 (19h50 no horário de Brasília) de segunda-feira.



McManus detalhou que um trabalhador de um prédio próximo ouviu um grito de ajuda e foi investigar, encontrando o caminhão com a porta parcialmente aberta com os corpos dentro.



- Como morreram? -



O chefe dos bombeiros de San Antonio, Charles Hood, afirmou que o caminhão foi projetado como um espaço refrigerado, mas que não tinha um único ar condicionado em funcionamento.



Dezesseis pessoas, incluindo quatro crianças, foram encontradas vivas no caminhão, afetadas pelo calor agudo e por desidratação. A temperatura máxima em San Antonio na segunda-feira foi de 39,4 ºC.



Segundo Patterson, empresa que refrigera caminhões, a temperatura dentro de um caminhão sem ventilação ou refrigeração pode subir até os 65ºC com o tempo quente.



- Quem está por trás da tragédia? -



Ainda não se sabe. McManus informou a prisão de três suspeitos, mas esclareceu que ainda não foi possível determinar se estão envolvidos.



As autoridades fronteiriças afirmam que as redes de tráfico de pessoas operam com caminhões, cobrando grandes quantias de dinheiro para quem quiser entrar clandestinamente nos Estados Unidos.



Em 14 de junho, 80 pessoas do México, Guatemala, Honduras e El Salvador foram encontradas dentro de um caminhão em um posto de controle rodoviário ao norte de Laredo, Texas. Três semanas antes, agentes interceptaram um trailer com 48 pessoas perto de Sierra Blanca, também no Texas.