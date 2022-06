A Turquia "obteve o que queria" para suspender o veto à entrada à Otan de Suécia e Finlândia, às quais acusa de tolerância com os combatentes curdos do PKK, informou nesta terça-feira (28) o gabinete do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.



"A Turquia fez avanços significativos na luta contra as organizações terroristas", afirmou a Presidência em um comunicado. "A Turquia obteve o que queria", acrescentou.