A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) vai "convidar" Suécia e Finlândia a fazer parte da aliança militar depois que a Turquia suspendeu seu bloqueio à adesão dos dois países, anunciou nesta terça-feira (28), em Madri, o secretário-geral Jens Stoltenberg.



"Tenho o prazer de anunciar que agora temos um acordo que abre caminho para Finlândia e Suécia aderirem à Otan", disse Stoltenberg, no primeiro dia de reuniões da cúpula da Otan em Madri.



O acordo "responde às preocupações da Turquia", que era contrária à adesão pela proximidade dos dois países nórdicos com grupos independentistas curdos, acrescentou o secretário-geral.