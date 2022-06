ONU acusa Espanha e Marrocos de 'uso excessivo da força' por morte de migrantes em Melilla

Marrocos e Espanha recorreram, neste fim de semana, a um "uso excessivo da força" contra um grupo de migrantes na fronteira de Melilla, o que causou "a morte de dezenas de seres humanos, solicitantes de asilo e migrantes", declarou nesta terça-feira (28) o porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric.



A tragédia "é inaceitável" e "deve ser investigada", acrescentou Dujarric, destacando que os excessos aconteceram "dos dois lados da fronteira".



"Ficamos muito comovidos com as imagens de violência vistas na fronteira entre Marrocos e Espanha, no norte da África, neste fim de semana e que culminou na morte de dezenas de seres humanos, solicitantes de asilo, migrantes", disse.



"As pessoas que se deslocam têm direitos e estes devem ser respeitados. Com muita frequência vemos que lhes faltam com respeito. Vimos isso dos dois lados da fronteira", acrescentou Dujarric.



Horas antes, uma porta-voz do Escritório do Alto Comissariado para os Direitos Humanos, Ravina Shamdasani, pediu em Genebra a abertura de uma investigação independente após a tentativa violenta em massa de entrar no enclave espanhol de Melilla, em território marroquino.



Ao menos 23 migrantes morreram e 140 policiais ficaram feridos, segundo as autoridades locais marroquinas, depois que cerca de 2.000 pessoas tentaram romper a enorme cerca que dividia a fronteira.



O Ministério Público espanhol anunciou uma investigação nesta terça-feira.



A pedido do Quênia, o Conselho de Segurança da ONU está programado para realizar uma reunião a portas fechadas sobre o ocorrido na quarta-feira.