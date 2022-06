O presidente do Equador, Guillermo Lasso, suspendeu nesta terça-feira o diálogo com o líder dos protestos indígenas, Leonidas Iza, a quem chamou de "oportunista", após episódios de violência nas manifestações que já duram duas semanas.



"Não vamos nos sentar para conversar com Leonidas Iza novamente, que só defende seus interesses políticos e não os de suas bases (...) Não vamos negociar com quem mantém o Equador refém", declarou o presidente de direita. em um discurso presidencial.