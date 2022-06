Os Estados Unidos começaram a aplicar nesta terça-feira (28) novas sanções contra a Rússia acordadas com os restantes membros do G7, que visam a indústria militar russa e envolvem a proibição de importação de ouro desse país.



Essas disposições "atingem o coração da capacidade da Rússia de desenvolver e implantar armas e tecnologia usada na brutal guerra de agressão de Vladimir Putin contra a Ucrânia", disse o Departamento do Tesouro em comunicado.



As sanções têm como alvo o exército estatal russo Rostec e outras empresas críticas do setor de defesa, unidades militares e funcionários envolvidos em abusos na Ucrânia, acrescentou o Tesouro.