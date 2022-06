Magnata russo Deripaska considera conflito na Ucrânia um 'erro colossal'

O magnata russo Oleg Deripaska chamou de "erro colossal" o conflito na Ucrânia, onde a Rússia lançou uma vasta ofensiva em fevereiro, em declarações críticas pouco comuns por parte de um membro da elite russa.



"É do interesse da Rússia destruir a Ucrânia? Claramente não, isso seria um erro colossal", declarou em uma coletiva de imprensa em Moscou.



O empresário reiterou em várias ocasiões a expressão "erro colossal" e chamou de "guerra" a situação na Ucrânia, um vocábulo vetado na Rússia, onde as autoridades impuseram a terminologia "operação militar especial".



O magnata, fundador da gigante de alumínio Rusal, também considerou que não vislumbra nenhuma mudança de regime política na Rússia.



"Não existe potencial para uma mudança de regime", afirmou, apontando que "a oposição está excluída da vida do país".



A maioria das figuras da oposição contra o presidente Vladimir Putin foi obrigada a fugir para o exílio ou está presa, uma repressão que se aprofundou com a ofensiva na Ucrânia.



Deripaska, que está na lista de personalidades sancionadas pelo Ocidente, possui em 2022 uma fortuna de 1,7 bilhão de dólares, menos da metade dos 3,8 bilhões que dispunha em 2021, segundo a Forbes.