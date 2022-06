Ladrões assaltam grande feira europeia de arte na Holanda, segundo a polícia

Ladrões armados assaltaram uma das maiores feiras europeias de arte na cidade de Maastricht, na Holanda, em plena luz do dia nesta terça-feira (28), informou a polícia.



"A polícia investiga um possível roubo armado na TEFAF [a Feira Europeia de Belas Artes] em Maastricht. Acredita-se que quatro suspeitos estão envolvidos. Várias unidades procuram por eles atualmente", disse a polícia da província de Limburgo no Twitter.



Um pouco depois, a polícia afirmou que prendeu duas pessoas e fechou ruas adjacentes à feira e um dos principais túneis da cidade.



Também divulgou um vídeo que mostra homens quebrando uma vitrine com uma marreta. Segundo a mídia holandesa, a vitrine continha artigos de um joalheiro de Londres.



A Feira Europeia de Belas Artes, conhecida como TEFAF por suas siglas em inglês, é uma das maiores da Europa e costuma receber milhares de visitantes.