Tentativa de fuga deixa 49 detentos mortos em prisão na Colômbia

Pelo menos 49 detentos morreram e dezenas ficaram feridos em uma tentativa de fuga de uma prisão de Tuluá, município no sudoeste da Colômbia, na madrugada desta terça-feira (28), informou à AFP um porta-voz do Instituto Nacional Penitenciário e Carcerário (Inpec).



"Até o momento são 49 mortos", indicou a fonte do organismo prisional. Este é um balanço "preliminar" que "pode mudar".



A tragédia ocorreu em uma tentativa de fuga que teria sido seguida por um incêndio, informou a rádio Caracol, citando autoridades.



Segundo essa versão, há "mais de 40 feridos".



O presidente Iván Duque citou o ocorrido no Twitter, sem mencionar números.



"Lamentamos os acontecimentos ocorridos no presídio de Tuluá (...) Dei instruções para realizar investigações para esclarecer essa terrível situação. Minha solidariedade às famílias das vítimas", escreveu o presidente.