G7 condenará práticas econômicas desleais da China

Os líderes do G7 condenarão, no final da reunião de cúpula na Alemanha nesta terça-feira, as práticas econômicas desleais da China e prometerão um "posicionamento coordenado" para enfrentar o cenário, afirmou uma fonte da Casa Branca, que considera esta uma iniciativa "sem precedentes".



"Os líderes se comprometerão a trabalhar juntos para desenvolver um posicionamento coordenado para remediar as práticas não comerciais da China, para ajudar a garantir regras de jogo justas para empresas e trabalhadores", disse a fonte.



Eles também denunciarão as "armadilhas da dívida" que, afirma o G7, Pequim preparou para os países em desenvolvimento, acrescentou.



Além disso, eles se comprometerão a acelerar os avanços para enfrentar o trabalho forçado com o objetivo de "acabar com todas as formas de trabalho forçado nas redes de abastecimento mundiais".