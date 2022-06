G7 concorda em trabalhar para limitar preço do petróleo russo

Os líderes do G7, reunidos na Alemanha, pretendem trabalhar para aplicar um mecanismo de limitação do preço do petróleo russo, para impactar uma fonte importante de receita de Moscou, afirmou uma fonte da Casa Branca.



O G7 "pedirá aos ministros que trabalhem de maneira urgente na elaboração de um limite nos preços do petróleo, consultando outros países e o setor privado", declarou a fonte, poucas horas antes do fim da reunião de cúpula.



O texto final do encontro deve incluir um acordo de princípio sobre a criação do mecanismo inédito e complexo que buscaria impedir a Rússia de vender seu petróleo acima de um determinado valor.



Alcançar um consenso sobre esta questão seria "um passo adiante bastante espetacular e um dos resultados mais significativos" do G7, afirmou na segunda-feira o conselheiro de Segurança Nacional do presidente americano, Jake Sullivan.



Ao mesmo tempo, ele ele admitiu a dificuldade técnica do projeto.