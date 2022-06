O exército russo afirmou que atacou na segunda-feira um depósito de armas na cidade ucraniana de Kremenchuk, o que provocou explosões que incendiaram um centro comercial que estava fechado.



O ataque "atingiu "um depósito com armas e munições dos Estados Unidos e de países europeus nas proximidades da fábrica de automóveis Kremenchuk", afirmou o exército em comunicado.



"As explosões de munição para armas ocidentais provocaram um incêndio no shopping próximo, que não estava operacional no momento". A Ucrânia afirmou que o centro comercial, que estava lotado, foi atacado e morreram pelo menos 16 pessoas.