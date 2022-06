Delegação americana chega à Venezuela para debater 'agenda bilateral'

Uma delegação do governo dos Estados Unidos chegou à Venezuela nesta segunda-feira (27) para discutir vários assuntos da agenda bilateral e continuar as conversas iniciadas em março com Caracas, anunciou o presidente Nicolás Maduro.



O presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, recebeu "uma importante delegação do governo dos Estados Unidos que chegou à Venezuela há duas horas" e trabalha "para dar continuidade às relações, à agenda bilateral", declarou maduro através da emissora estatal VTV.



Maduro não deu detalhes sobre quantas pessoas integram a delegação nem suas identidades, mas garantiu que Rodríguez está reunido com os representantes americanos para abordar "diversos temas".



Em 5 de março, a delegação dos EUA se reuniu com o Executivo de Maduro para discutir questões energéticas, conforme confirmado pela Casa Branca na época.



Segundo o The New York Times, essa reunião ocorreu devido ao suposto interesse de Washington em substituir parte do petróleo que comprou da Rússia, país que busca isolar em meio à guerra na Ucrânia.



Na ocasião, as delegações também falaram sobre a situação de cidadãos e residentes americanos detidos na Venezuela, incluindo seis executivos da Citgo - subsidiária norte-americana da petrolífera venezuelana PDVSA - presos em 2017.



Dias depois, dois dos americanos presos foram libertados: o ex-diretor da Citgo, Gustavo Cárdenas, condenado por corrupção; e o cubano-americano Jorge Alberto Fernández, detido no início de 2021 e acusado de "terrorismo".



Os Estados Unidos também exigiram a libertação do ex-fuzileiro naval Matthew Heath, preso em setembro de 2020 e acusado de espionagem, por tramar supostos planos de ataque a instalações petrolíferas e elétricas.



Washington e Caracas romperam relações no início de 2019, após Maduro assumir um segundo mandato em eleições consideradas fraudulentas pela oposição venezuelana e cerca de cinquenta países.



Os EUA então reconheceram o então presidente do Parlamento, o opositor Juan Guaidó, como a única autoridade legítima, e impuseram uma série de sanções à Venezuela para forçar a saída de Maduro.



As medidas incluíam um embargo que impede a Venezuela de negociar seu petróleo -que representa 96% das receitas do país- no mercado americano.



No entanto, em 17 de maio, o governo de Joe Biden anunciou que flexibilizará algumas sanções contra a Venezuela, incluindo uma ligada à petroleira Chevron, a fim de promover o diálogo entre o governo de Maduro e a oposição que continua suspensa desde outubro passado.



Até o momento, não se sabe se a delegação americana terá reuniões com a oposição venezuelana.