O balanço do ataque com um míssil russo contra um shopping center na cidade ucraniana de Kremenchuk (centro) subiu para 16 mortos e 59 feridos, informou na madrugada de terça-feira (noite de segunda, 27, no Brasil) o encarregado de serviços de emergência do país.



"Até agora, sabemos de 16 mortos e 59 feridos, 25 deles hospitalizados. A informação está sendo atualizada", informou Serguei Kruk no Telegram.