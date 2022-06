EUA aumentam subsídios para integração e naturalização de estrangeiros

O governo do presidente Joe Biden dobrou os subsídios para os programas e associações dedicados à integração de pessoas em processo de se tornarem cidadãs americanas, informou nesta segunda-feira o Departamento de Segurança Interna (DHS).



O Programa de Subsídios de Cidadania e Integração oferece US$ 20 milhões (US$ 10 milhões a mais do que no ano passado) para organizações que ajudam a preparar os imigrantes para a naturalização e promovem a integração cívica por meio de um conhecimento maior do inglês, da história dos Estados Unidos e da educação cívica, destacou o departamento.



Por meio do programa, "ajudamos a oferecer serviços de integração para pessoas a caminho de se tornarem cidadãs americanas", ressaltou o secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, citado no texto. Com o aumento da verba, "as organizações poderão chegar a mais comunidades", acrescentou.



Desde 2009, os Estados Unidos concederam US$ 112 milhões por meio de 513 subsídios a organizações que se dedicam a ajudar os imigrantes em processo de naturalização, o que ajudou mais de 300.000 pessoas, segundo o Serviço de Cidadania e Imigração (USCIS).