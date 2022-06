Nasa realiza lançamento 'histórico' do Outback australiano

O primeiro lançamento da Nasa de uma base comercial fora dos Estados Unidos foi realizado neste domingo (26) na Austrália, um momento "histórico" para a indústria espacial do país.



No primeiro de três lançamentos planejados no Centro Espacial Arnhem, o foguete, carregando tecnologia comparável a um "mini" telescópio Hubble, foi lançado e ascendeu cerca de 350 quilômetros no céu noturno do Outback australiano.



"É uma ocasião importante para nós como empresa em particular, mas é histórico para a Austrália", disse à AFP Michael Jones, CEO da Equatorial Launch Australia, pouco antes da decolagem.



Jones, cuja companhia é proprietária e opera uma base de lançamentos no extremo norte da Austrália, descreveu o feito como uma "festa de inauguração" para a indústria espacial do país e ressaltou que a oportunidade de trabalhar com a Nasa representava um marco para a indústria espacial comercial australiana.



Após uma série de atrasos por conta das condições climáticas, o foguete de sondagem suborbital rasgou os céus para estudar os raios-x que emanam dos sistemas Alpha Centauri A e B.



Após atingir seu apogeu, a carga útil do foguete deverá captar dados desses sistemas estelares antes de retornar à Terra.



De acordo com a Nasa, o lançamento oferece um olhar único sobre esses sistemas distantes e abre uma janela de possibilidades para os cientistas.



"Estamos empolgados de poder lançar missões científicas importantes do hemisfério sul e observar objetos que não podemos dos Estados Unidos", disse Nicky Fox, diretor da divisão de heliofísica da Nasa em Washington, no anúncio da missão.



Segundo Jones, a localização única dificultou os preparativos, com anos de trabalho para obter aprovação regulatória e a necessidade de transportar foguetes em barcaças para o local de lançamento, que fica cerca de 28 horas de carro de Darwin, no norte da Austrália.



Este é o primeiro foguete da Nasa lançado da Austrália desde 1995, e o projeto foi aclamado pelo primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, como o início de uma "nova era" para a indústria espacial do país.