Rússia equipará Belarus 'nos próximos meses' com mísseis de capacidade nuclear (Putin)

A Rússia entregará a Belarus "nos próximos meses" mísseis capazes de transportar ogivas nucleares, anunciou o presidente Vladimir Putin neste sábado (25), ao receber seu colega bielorrusso Alexander Lukashenko, em plena tensão entre seus países e o Ocidente sobre a Ucrânia.



"Nos próximos meses vamos transferir para Belarus sistemas de mísseis táticos Iskander-M, que podem usar mísseis balísticos ou de cruzeiro, em suas versões convencionais e nucleares", disse Putin no início de sua entrevista com Lukashenko em São Petersburgo, transmitida pela televisão russa.



Além disso, o presidente russo propôs ao seu homólogo bielorrusso ajudá-lo a modernizar seus aviões de combate para torná-los capazes de transportar armas nucleares.



"Muitos (aviões) Su-25 estão em serviço na força aérea bielorrussa. Poderiam ser melhorados de uma forma adequada. Essa modernização deve ser feita nas fábricas de aviões na Rússia e o treinamento da equipe deve começar de acordo com isso", declarou Putin.