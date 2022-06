Ucrânia: Severodonetsk está 'totalmente ocupada' por exército russo (prefeito)

A cidade ucraniana de Severodonetsk (leste) foi "totalmente ocupada" pelo exército russo, após semanas de duros combates, anunciou neste sábado (25) o prefeito dessa importante localidade da bacia do Donbass, Oleksandr Striuk.



"A cidade foi totalmente ocupada pelos russos", disse Striuk, um dia depois de as autoridades ucranianas anunciarem a retirada das tropas da cidade para defender a vizinha Lysychansk.



Pouco antes, os separatistas pró-Rússia haviam anunciado a tomada do complexo industrial químico de Azot em Severodonetsk e a "evacuação" de 800 civis que estavam refugiados no local.



Os separatistas também anunciaram que suas forças e as do exército russo haviam entrado em Lysychansk, onde estavam acontecendo "combates nas ruas".