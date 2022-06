Milhares de pessoas pedem que o G7 faça mais pelo clima na Alemanha

Milhares de pessoas se manifestaram em Munique, na Alemanha, neste sábado (25), para pedir aos líderes do G7 que façam mais sobre as mudanças climáticas, um dia antes do início da cúpula dos sete países mais industrializados.



Cerca de 4.000 pessoas, de acordo com a polícia e 6.000 de acordo com os organizadores, protestaram nas ruas de Munique para pedir mais ações em prol do clima após a convocação de uma dezena de ONGs ambientalistas e de combate às desigualdades.



Os organizadores anteciparam a participação de 20.000 pessoas sob o lema: "crise climática, extinção de espécies, desigualdades: igualdade é outra coisa!".



"Só temos um planeta", "Mais renováveis, não à guerra", podia ler-se em alguns cartazes da manifestação.



"O que você está fazendo para sair mais rápido dos combustíveis fósseis? O que você está fazendo para impedir a extinção de espécies mais rapidamente?", questionou Viviane Raddatz, da ONG WWF, convocando os chefes de Estado e de governo do G7.



Os dirigentes dos sete países mais industrializados - Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido - vão reunir-se até terça-feira no castelo de Elmau, a cerca de cem quilômetros de Munique.



A cúpula do G7 acontece sob forte proteção policial. As autoridades alemãs querem evitar a todo custo as explosões violentas que marcaram a cúpula do G20 em Hamburgo em 2017. Naquele ano, a violência ofuscou amplamente as discussões entre os líderes, com carros incendiados, lojas saqueadas e confrontos entre a polícia e alguns manifestantes.