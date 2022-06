Suécia não tomou nenhuma medida para que a Turquia suspendesse seu veto à adesão à Otan, diz Erdogan

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse que a Suécia não tomou nenhuma medida "concreta" exigida por Ancara para aprovar a adesão à Otan, em uma conversa por telefone com a primeira-ministra sueca Magdalena Andersson.



"A Suécia deve tomar medidas em questões fundamentais como a luta contra o terrorismo" e a Turquia "quer ver compromissos vinculativos sobre essas questões, juntamente com atos concretos e claros", disse Erdogan nessa conversa, segundo seus serviços de comunicação.



A Turquia acusa a Suécia e a Finlândia, que também apresentou sua candidatura à Otan, de abrigar militantes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), organização considerada "terrorista" por Ancara e seus aliados ocidentais.



A aliança transatlântica de defesa discutirá essas candidaturas em uma cúpula em Madri na segunda-feira. A Turquia já havia indicado na última segunda-feira que não considera essa cúpula um "prazo" para tomar uma decisão sobre o assunto.



Suécia e Finlândia, países tradicionalmente não alinhados do ponto de vista militar, decidiram apresentar sua candidatura à Otan após a invasão russa da Ucrânia há quatro meses.