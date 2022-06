Forças russas e pró-russas entram em Lysychansk, no leste da Ucrânia

As forças russas e pró-russas entraram em Lysychansk neste sábado (25) e há "combates nas ruas" nesta cidade vizinha de Severodonetsk, um eixo-chave no leste da Ucrânia, afirmam os separatistas.



"A milícia popular da República Popular de Luhansk e o exército russo entraram na cidade de Lysychansk. Algumas empresas da cidade já foram tomadas. Atualmente há combates nas ruas", declarou no Telegram um representante dos separatistas pró-russos, o tenente coronel Andrei Marotchko.



O anúncio, que ainda não foi confirmado de forma independente, ocorre em um momento em que as forças russas e seus aliados separatistas estão ganhando terreno nesta área do leste da Ucrânia.



As forças ucranianas receberam ordens na sexta-feira para se retirarem de Severodonetsk, fundamental para controlar a bacia de mineração do Donbass, parcialmente sob controle de separatistas pró-Rússia desde 2014. Moscou afirmou que quer conquistar toda a região.



Tomar as duas cidades, separadas por um rio, permitiria a Moscou e seus aliados separatistas controlar a região de Luhansk, que junto com Donetsk forma o Donbass. Além disso, facilitaria o acesso às cidades de Sloviansk e Kramatorsk, mais a oeste.