As forças russas e pró-russas entraram em Lysychansk neste sábado (25) e há "combates nas ruas" nesta cidade vizinha de Severodonetsk, um eixo-chave no leste da Ucrânia, afirmaram os separatistas.



"A milícia popular da República Popular de Luhansk e o exército russo entraram na cidade de Lysychansk. Algumas empresas da cidade já foram tomadas. Atualmente há combates nas ruas", declarou no Telegram um representante dos separatistas pró-russos, o tenente coronel Andrei Marotchko.