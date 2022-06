Aborto por conta dos estados

''Um dia triste. A saúde e a vida das mulheres deste país estão agora em perigo'' - Joe Biden, presidente dos EUA (foto: MANDEL NGAN/AFP)





Washington – Por 6 votos a 3, a Suprema Corte dos Estados Unidos pôs fim a uma decisão que por quase meio século garantiu o direito constitucional das mulheres americanas ao aborto, mas que nunca havia sido aceita pela direita religiosa. A mudança não torna a interrupção da gravidez ilegal, mas leva o país de volta à situação que prevalecia antes da medida, chamada "Roe vs. Wade", de 1973, quando cada estado era livre para autorizá-la ou não. A expectativa, entretanto, é de que metade dos estados, especialmente do Sul e Centro, mais conservadores e religiosos, possam banir o aborto em curto prazo. A decisão causou grande repercussão no país entre favoráveis e contrários. O presidente Joe Biden e a Organização das Nações Unidas (ONU) criticaram a anulação feita pela Suprema Corte.





"A Constituição não faz nenhuma referência ao aborto e nenhum de seus artigos protege implicitamente esse direito. Nesse contexto, Roe vs. Wade deve ser anulado, afirmou o juiz Samuel Alito, em nome da maioria. "É hora de devolver a questão do aborto aos representantes eleitos pelo povo, aos Parlamentos locais”, completou.





Roe vs Wade voltou aos tribunais em novembro de 2021, e movimentos de ativistas já temiam um possível retrocesso na legislação. Com a eleição do republicano Donald Trump, em 2016, mais três juízes conservadores foram indicados pelo presidente e passaram a compor a Suprema Corte, entre nove nomes. A decisão de ontem é muito semelhante ao projeto de sentença que vazou no início de maio, causando grandes manifestações em todo o país e uma onda de indignação na esquerda. Desde então, a situação tem sido tensa nas imediações da Suprema Corte, isolada pelas forças de segurança para manter os manifestantes a distância. A mudança vai contra a maioria da população, já que segundo pesquisa da Pew Research Center, 60% dos americanos são favoráveis à legalização do aborto.





O presidente afirmou que a revogação feita pela Suprema Corte é um "erro trágico" e o resultado de uma "ideologia extremista”. “A saúde e a vida das mulheres deste país estão agora em perigo”, disse o democrata em discurso solene após o anúncio da sentença histórica. Ele lamentou um “dia triste” para os EUA, uma “exceção” para o mundo. O presidente pediu para continuar a luta de forma "pacífica" e para defender "nas urnas" o direito ao aborto e todas as outras "liberdades pessoais", já que se aproximam as eleições legislativas de meio de mandato que se anunciam complicadas para os democratas. Já Donald Trump disse à emissora Fox News que a decisão representa a "vontade de Deus".





"Hoje, a Suprema Corte não só reverteu quase 50 anos de precedente histórico, mas relegou a decisão mais intensamente pessoal que alguém pode tomar aos caprichos de políticos e ideólogos, atacando as liberdades fundamentais", tuitou o ex-presidente democrata Barack Obama.





A alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, disse que a nova sentença é "duro golpe aos direitos humanos das mulheres e à igualdade de gênero". "O acesso ao aborto seguro, legal e eficaz está firmemente enraizado no direito humano internacional e é fundamental para a autonomia das mulheres e sua capacidade de fazer suas próprias escolhas", escreveu Bachelet em nota





“Essa decisão retira essa autonomia para milhões de mulheres nos Estados Unidos, especialmente as de baixa renda e as pertencentes a minorias raciais e étnicas, em detrimento de seus direitos fundamentais”, acrescentou a ex-presidente chilena. É “grande retrocesso”, ressaltou.





DIVISÃO





Vários estados já anunciaram a proibição do aborto em seu território. “Este é um dia monumental para a santidade da vida”, disse o procurador-geral do Missouri, Eric Schmitt, em tweet acompanhado de uma imagem que o mostra ratificando um texto que "realmente" põe fim ao aborto neste estado conservador do centro do país. A governadora republicana de Dakota do Sul, Kristi Noem, disse que o aborto agora é ilegal nesse estado do Norte dos Estados Unidos, sob uma lei chamada de "gatilho" que havia sido redigida com antecipação para entrar em vigor automaticamente em caso de mudança de jurisprudência pela Suprema Corte.





Por outro lado, três governadores de estados liberais da Costa Oeste dos EUA anunciaram iniciativa conjunta para garantir e defender o acesso ao aborto, minutos depois de a Suprema Corte emitir uma decisão suprimindo esse direito. "Eles querem restringir a liberdade das mulheres. A Califórnia se uniu ao Oregon e Washington para defender as mulheres e proteger seu direito a ter saúde reprodutiva", disse em comunicado o governador da Califórnia, Gavin Newsom. "O aborto é um cuidado de saúde, e não importa de onde você venha, o Oregon não dará as costas a alguém em busca de cuidados sanitários", disse a governadora, Kate Brown. "Deixem-me ser clara: não é possível proibir o aborto, apenas proibir o direito a um aborto seguro", acrescentou. Seu colega no estado de Washington, Jay Inslee, argumentou que "o direito a escolher não deve depender de qual é o partido da maioria, mas é neste ponto em que estamos".