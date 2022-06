Fim do direito ao aborto nos EUA é 'um duro golpe' aos direitos humanos, diz ONU

A revogação do direito ao aborto nos Estados Unidos foi "um duro golpe aos direitos humanos das mulheres e à igualdade de gênero", disse a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, nesta sexta-feira (24).



"O acesso ao aborto seguro, legal e eficaz está firmemente enraizado no direito humano internacional e é fundamental para a autonomia das mulheres e sua capacidade de fazer suas próprias escolhas", escreveu Bachelet em nota.



"Esta decisão retira essa autonomia para milhões de mulheres nos Estados Unidos, especialmente as de baixa renda e as pertencentes a minorias raciais e étnicas, em detrimento de seus direitos fundamentais", acrescentou a ex-presidente chilena.



É "um grande retrocesso", ressaltou.



Mais de 50 países que tinham leis mais restritivas suavizaram suas legislações sobre o aborto nos últimos 25 anos, lembrou Bachelet.



"A decisão de hoje [sexta-feira] afasta os Estados Unidos desta tendência progressista", lamentou.



A Suprema Corte dos Estados Unidos revogou nesta sexta-feira o direito ao aborto, após derrubar a decisão que, desde 1973, permitia a interrupção de gestação no país.



A decisão, no entanto, não torna o aborto ilegal, mas permite que cada estado decida autorizá-lo ou não.