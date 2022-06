Líderes da UE pedem redução na dependência do gás russo, diante temor de um 'inverno difícil'

Nesta quinta-feira (23), em Bruxelas, os líderes dos países da União Europeia (UE) acordaram unir forças para reduzir sua dependência energética da Rússia, que começou a cortar o fornecimento de gás. A medida gera temores de um "inverno difícil".



No segundo dia de reuniões, nesta sexta-feira (24), os líderes europeus discutiram os efeitos da crise energética e o impacto econômico no bloco.



"Revisamos todos os planos de contingência nacional para garantir que todos estejam preparados para mais interrupções", disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em uma coletiva de imprensa.



A funcionária acrescentou que os países do bloco estão "trabalhando em um plano de contingência de redução na demanda de energia" e o mesmo seria apresentado em julho.



O risco de escassez de gás neste inverno ficou mais claro desde a redução drástica de entrega da companhia energética russa Gazprom para os países da UE. O cenário fica especialmente grave para Alemanha, grande dependente do fornecimento de gás russo.



"Vamos enfrentar tempos muito turbulentos, e esse inverno provavelmente será muito difícil", admitiu o primeiro-ministro da Bélgica, Alexander de Croo.



Os líderes europeus pediram às autoridades das instituições da UE a intensificação de esforços para "coordenar mais estreitamente as políticas energéticas nacionais", de acordo com as conclusões da cúpula.



Von der Leyen lembrou que a estratégia europeia para enfrentar esse cenário se baseia na economia de energia, no desenvolvimento de energias renováveis e na diversificação de fornecedores de gás e petróleo.



Na cúpula, os líderes pediram para a Comissão Europeia analisar com profundidade a viabilidade de "restrições temporais nas tarifas de importação de energia".



"Estamos trabalhando em diferentes modelos, incluindo o funcionamento do mercado", disse Von der Leyen, acrescentando que deverá apresentar "opções" após o verão.