Biden afirma que Suprema Corte cometeu 'erro trágico' ao anular direito ao aborto

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou nesta sexta-feira (24) que a decisão da Suprema Corte de anular o direito ao aborto foi um "erro trágico" e o resultado de uma "ideologia extremista".



"A saúde e a vida das mulheres deste país estão agora em perigo", disse o democrata em um discurso solene após o anúncio da sentença histórica. Lamentou um "dia triste" para os Estados Unidos, que se transformam em uma "exceção" no mundo.



O presidente pediu para continuar a luta de forma "pacífica" e para defender "nas urnas" o direito ao aborto e todas as outras "liberdades pessoais", já que se aproximam as eleições legislativas de meio de mandato que se anunciam complicadas para os democratas.