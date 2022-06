ONU conclui que jornalista Shireen Abu Akleh foi morta por tiro das forças israelenses

A ONU afirmou nesta sexta-feira que, segundo as informações compiladas, a jornalista Shireen Abu Akleh, do canal Al Jazeera, foi morta por um tiro das forças israelenses em 11 de maio.



"Todas as informações que conseguimos - incluindo as do exército israelense e do procurador-geral palestino - corroboram que os tiros que mataram Abu Akleh e feriram seu colega Ali Sammoudi vieram das forças de segurança israelenses e não de tiroteios indiscriminados de palestinos armados", afirmou a porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Ravina Shamdasani.



"Não encontramos nenhuma informação que sugira que houve qualquer atividade de palestinos armados perto dos jornalistas", destacou Shamdasani, que considerou "profundamente inquietante que as autoridades israelenses não tenham aberto nenhuma investigação judicial".



A jornalista com cidadania palestina e americana usava um colete à prova de balas com a palavra "imprensa" e um capacete, mas o tiro a atingiu pouco abaixo desta peça de proteção.