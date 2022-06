A ONU afirmou nesta sexta-feira que, segundo as informações compiladas, a jornalista Shireen Abu Akleh, do canal Al Jazeera, foi morta por um tiro das forças israelenses em 11 de maio.



"Todas as informações que conseguimos - incluindo as do exército israelense e do procurador-geral palestino - corroboram que os tiros que mataram Abu Akleh e feriram seu colega Ali Sammoudi vieram das forças de segurança israelenses e não de tiroteios indiscriminados de palestinos armados", afirmou a porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Ravina Shamdasani.