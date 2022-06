O Senado dos EUA avançou na noite desta quinta-feira contra a epidemia de violência armada, ao aprovar algumas restrições à venda de armas e destinar verbas para a saúde mental e segurança escolar.



As normas, aprovadas por 65 votos a 33 e que devem ser ratificadas amanhã pela Câmara dos Representantes, não atendem às demandas dos críticos das armas e do presidente Joe Biden, mas são consideradas um avanço, após quase 30 anos de inércia no Congresso.