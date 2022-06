Lula mantém vantagem ampla sobre Bolsonaro, aponta Datafolha

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva mantém uma vantagem considerável sobre o presidente Jair Bolsonaro e estaria perto de uma possível vitória no primeiro turno nas eleições de outubro, segundo uma pesquisa publicada nesta quinta-feira (23).



Lula, de 76 anos, tem 47% das intenções de voto, seguido por Bolsonaro, com 28%, de acordo com a pesquisa Datafolha divulgada pela Folha de São Paulo.



A diferença de 19 pontos percentuais para o primeiro turno permanece estável em relação aos 21 pontos com que Lula (48%) superava Bolsonaro (27%) há um mês.



Os números mostram uma eleição polarizada entre Lula e Bolsonaro, bem à frente dos nomes de outras chapas.



Ciro Gomes (PDT) aparece no terceiro lugar na pesquisa com 8% das intenções de voto. Em seguida vem outros integrantes de uma 'terceira via' que nunca pareceu ganhar força, como André Janones (Avante), com 2%, e a senadora Simone Tebet (MDB), com 1%.



Contando os votos válidos -sem os brancos ou os inválidos- Lula soma 53% e Bolsonaro, 32%, o que daria ao petista a vitória no primeiro turno.



Em maio, os dois candidatos opostos no espectro político estavam em 54% e 30%, respectivamente.



Em eventual votação, em 30 de outubro, Lula somaria 57% dos votos contra 34% de Bolsonaro, perto dos 58% e 33% obtidos em maio, segundo Datafolha.



"A nova pesquisa mostra, mais uma vez, que o povo brasileiro quer se ver livre desse governo trágico", tuitou Lula após a divulgação da pesquisa.



Bolsonaro, que rebate as pesquisas, rema contra a alta da inflação, de 11,73% nos 12 meses até maio e que continua cortando os salários da população e afetando a imagem do presidente.



A pesquisa Datafolha aponta que 55% dos entrevistados disseram que "nunca" votariam em Bolsonaro, contra 35% que nunca votariam em Lula, índices de rejeição semelhantes aos registrados na pesquisa anterior (54% e 33%, respectivamente).



O Datafolha entrevistou 2.556 pessoas pessoalmente entre 22 e 23 de junho em 181 cidades brasileiras e seus resultados incluem uma margem de erro de 2 pontos percentuais.