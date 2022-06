Wall Street fecha em alta e aposta em uma recessão curta nos EUA

A bolsa de Nova York fechou nesta quinta-feira (23) em alta depois de uma sessão de altos e baixos durante uma nova audiência do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, no Congresso, na qual reiterou que a entidade está determinada a combater a inflação.



O índice Dow Jones subiu 0,64% a 30.677,36 pontos, o tecnológico Nasdaq aumentou 1,62% a 11.232,19 unidades, e o S&P; 500 subiu 0,95% a 3.795,73.



Uma "recessão continua sendo o ponto central dos debates em Wall Street", afirmou Edward Moya, da Oanda.



Mas para Karl Haeling, especialista da LBBW, uma mudança nas expectativas de aumento das taxas por parte dos investidores parece mostrar que esperam uma recessão de curta duração.



"Foi um dia muito interessante. Há uma semana, o mercado avaliava as taxas (básicas de juros do Fed) em mais 4% com um pico no terceiro trimestre de 2023. Agora, esperam 3,5% com um pico no primeiro trimestre de 2023", resumiu o analista.



"Ao mesmo tempo, assistimos a uma revisão global de preços, como os das matérias-primas que estão em índices mínimos em quinze meses ou os da energia que estão em índices mínimos em um mês", destacou Haeling.



"Nos encontramos com grandes decisões no mercado de ações (...) Devemos vender porque entramos em recessão ou comprar porque a amplitude das taxas será menor e (o aumento) mais rápida do que pensávamos?", acrescentou.



No segundo dia de audiências no Congresso, Powell "manteve sua posição belicista" contra a inflação, afirmou Moya.



Entre os valores do dia, o FedEx subiu 2,91% a 234 dólares nos intercâmbios eletrônicos após o fechamento, depois de projetar ganhos para cima para seu exercício de 2023.



O Occidental Petroleum Corporation ganhou 0,57% a 56,09 dólares em um dia para o setor energético, depois que o fundo de investimentos de Warren Buffet, o Berkshire Hathaway, aumentou novamente sua participação na empresa, ao comprar esta semana 9,5 milhões de ações mais, segundo documentos da bolsa.