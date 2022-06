Incerteza econômica volta a derrubar o petróleo

Os preços do petróleo voltaram a cair nesta quinta-feira (23) novamente por temores de uma eventual recessão nos Estados Unidos que afetariam a demanda de petróleo, embora os problemas de oferta persistam.



Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em agosto perdeu 1,51% a 110,05 dólares.



Enquanto em Nova York, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega no mesmo mês caiu 1,80% a 104,27 dólares.



"O mercado se inquieta com as declarações (do presidente do Federal Reserve, banco central americano, Jerome) Powell, e teme (ver a economia) cair em recessão, o que afetaria a demanda" de petróleo, explicou Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.



Powell concorreu ao Congresso para dois dias de audiências na quarta e na quinta-feira e repetiu que a luta contra a inflação é central para o organismo. "Precisaremos de provas de que realmente baixa antes de poder declarar 'missão cumprida", afirmou Powell.



Para Moya, alguns indicadores mostram que uma desaceleração econômica está em curso.



Devido a problemas técnicos, a Agência americana de Informação sobre Energia (EIA), anunciou que não publicaria esta semana os dados semanais de reservas de petróleo e números da demanda.



Um encontro entre a secretaria de Energia de Joe Biden, Jennifer Granholm, e os principais dirigentes do setor de refino de petróleo, terminou sem anúncios concretos. O governo busca aumentar a oferta de combustíveis.