Os países que entraram ou esperam entrar na UE nos últimos 30 anos

A União Europeia (UE) admitiu nesta quinta-feira a Ucrânia e a Moldávia como candidatas a integrar o bloco, que recebeu 15 novos membros nos últimos 30 anos e tem vários países à espera da adesão.



A aceitação das candidaturas da Ucrânia e da Moldávia representa o início de um longo e complicado processo de negociação, que, em alguns casos, arrasta-se há mais de uma década.



- Várias expansões e uma saída -



A União Europeia, composta atualmente por 27 membros, foi criada em 1957, com o nome de Comunidade Econômica Europeia (CEE), por seis países (Alemanha, França, Itália, Holanda, Bélgica e Luxemburgo). Desde então, experimentou várias expansões, a maioria desde 1995, mas também a saída do Reino Unido, em 2020.



- 1995: Áustria, Suécia e Finlândia juntam-se ao grupo. Com a Finlândia, a UE chega pela primeira vez à fronteira russa.



- 2004: 10 novas adesões, principalmente de países do antigo bloco soviético da Europa Oriental (Eslováquia, Eslovênia, Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Polônia e República Tcheca) e duas ilhas do Mediterrâneo (Chipre e Malta).



- 2007: Bulgária e Romênia.



- 2013: Croácia.



- 2020: após referendo em 2016, o Reino Unido se torna o primeiro país a deixar o bloco.



- Candidatos na antessala



Quatro países dos Balcãs Ocidentais são oficialmente candidatos à adesão, mas estão bloqueados há anos: Macedônia do Norte (2005), Montenegro (2010), Sérvia (2012) e Albânia (2014)



A Turquia, candidata desde 1999, iniciou negociações para a sua adesão em 2005, mas suas relações com Bruxelas se deterioraram a partir de 2016, devido à repressão à oposição lançada pelo presidente Recep Tayyip Erdogan após uma tentativa de golpe de Estado.



Em 2019, o Conselho da UE declarou que as negociações com a Turquia estavam em ponto morto.



- Potenciais candidatos



Outras duas antigas repúblicas da Federação Iugoslava - Kosovo e Bósnia - são consideradas potenciais candidatos, mas ainda não cumprem os critérios de adesão.



A UE reconheceu nesta quinta-feira a "perspectiva europeia" para a Geórgia, ex-república soviética do Cáucaso, que ainda precisa avançar em suas reformas para atingir o status formal de país candidato à adesão.



Em 2009, a UE lançou uma Associação Oriental com Ucrânia, Moldávia, Armênia, Azerbaijão, Geórgia e Belarus, propondo relações econômicas e políticas mais estreitas em troca de reformas internas. Em junho de 2021, o presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, aliado de Moscou, suspendeu sua participação.



- Processo complexo -



A análise da candidatura da Ucrânia, apresentada em fevereiro, foi realizada com uma rapidez sem precedentes, no contexto da guerra iniciada pela Rússia em fevereiro. A adesão, no entanto, é um processo complexo, que costuma levar anos.



Quando um país recebe o status de candidato à adesão, iniciam-se as negociações oficiais, que também exigem a unanimidade dos membros da UE e que, no caso da Albânia ou da Macedônia do Norte, por exemplo, sequer tiveram início.