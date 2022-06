EUA envia à Ucrânia US$ 450 milhões a mais em armas, incluindo sistemas de foguetes

Os Estados Unidos vão enviar uma nova remessa de ajuda militar de US$ 450 milhões de dólares, que inclui mais sistemas de foguetes para usar contra as forças invasoras russas, anunciou a Casa Branca nesta quinta-feira (23).



"Este pacote contém armas e equipamentos, inclusive novos sistemas de foguetes de artilharia de alta mobilidade", informou o porta-voz da Casa Branca, John Kirby. Também estarão incluídos nesta remessa dezenas de milhares de cartuchos de munições de artilharia e lanchas de patrulha.



Os sistemas de foguetes conhecidos como HIMARS encabeçam a lista de desejos da Ucrânia em um momento em que luta contra forças russas que avançam do leste com uma vantagem significativa em artilharia pesada.



Já foram entregues quatro unidades iniciais deste sistema de foguetes, o que deu ao programa de capacitação requerido para que os soldados ucranianos operem este armamento sofisticado e de alta precisão.



Com as últimas remessas, a assistência americana às forças armadas da Ucrânia chega até agora a 6,1 bilhões de dólares, destacou Kirby.