Zelensky qualifica de 'histórica' aceitação da candidatura da Ucrânia à UE

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, comemorou nesta quinta-feira (23) a decisão "histórica" da União Europeia (UE) de conceder ao seu país, em guerra com a Rússia, o estatuto de candidato para se tornar um membro do bloco.



"É um momento único e histórico nas relações entre Ucrânia e UE", tuitou Zelensky, acrescentando que "o futuro da Ucrânia se encontra no seio da UE".



Reunidos em Bruxelas, os líderes europeus acordaram conceder o estatuto de candidato à adesão para a Ucrânia quatro meses depois da ofensiva iniciada pela Rússia contra este país.



A UE também acordou conceder o mesmo estatuto à Moldávia, outra ex-república soviética.



O presidente francês, Emmanuel Macron, cujo país exerce a presidência rotativa da UE, afirmou que a decisão do bloco representa um "sinal muito forte" para a Rússia.



Para Macron, trata-se de um "gesto político" de uma "Europa forte e unida".



O chefe de Estado assegurou que os ucranianos "lutam para defender nossos valores, sua soberania e sua integridade territorial, e também o devemos à Moldávia, se levarmos em conta a situação política de desestabilização que atravessa" esse país.



"Avançamos a passos de gigante", acrescentou.



A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou, por sua vez, que se trata de "um excelente dia para a Europa".



Enquanto isso, a Geórgia, outra ex-república soviética que também pretende entrar na UE, deverá avançar em suas reformas para alcançar o estatuto de país candidato, decidiu o bloco na reunião de cúpula.



A concessão do estatuto de candidato a Ucrânia e Moldávia e a "perspectiva europeia" para a Geórgia é "um sinal de esperança para estes três países". A decisão adotada "fortalece a todos nós", acrescentou a dirigente.