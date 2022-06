'Dia sombrio' para governadora de NY após decisão sobre porte de armas

A governadora do estado de Nova York, Kathy Hochul, descreveu como "dia sombrio" a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos que garante o porte de armas de fogo em público, o que impede os estados de legislar a respeito.



A decisão, aprovada por 6 votos a 3, coincide com o aumento da violência armada e revoga uma lei de Nova York que exigia que uma pessoa comprovasse legítima defesa para receber uma permissão de porte de arma.



"Terrível, absolutamente terrível, que eles tenham 'tirado nosso direito de impor restrições razoáveis'", disse à imprensa.



"Podemos ter restrições de expressão, não se pode gritar fogo em um teatro lotado, mas de alguma forma as restrições não são permitidas na Segunda Emenda" da Constituição que garante o direito de portar armas desde 1788, quando havia apenas "arcabuzes".



"Sinto que esse dia sombrio chegou", acrescentou. "Não vamos recuar, vamos nos defender", prometeu.



Hochul mais tarde tuitou que a decisão é "indignante" e acusou os seis juízes que votaram a favor de agir "irresponsavelmente".



"Em resposta a esta decisão, estamos revisando cuidadosamente nossas opções - incluindo uma sessão especial da legislatura", disse ela.



"Quando acabamos de aprovar uma importante lei de reforma de armas no país, continuarei fazendo tudo ao meu alcance para manter os nova-iorquinos a salvo da violência armada", escreveu.