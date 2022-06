Suprema Corte dos EUA afirma direito ao porte de armas em público

A Suprema Corte dos EUA decidiu nesta quinta-feira (23) que os americanos têm o direito fundamental de portar armas de fogo em público em uma decisão histórica que impedirá os estados de restringir as pessoas que portam armas.



A decisão, que ocorre no momento em que o país enfrenta uma onda chocante de crimes com armas de fogo, derruba uma lei de Nova York que exigia permissão para portar uma arma de fogo.



"A Segunda e Décima Quarta Emenda protegem o direito de um indivíduo de portar uma arma de fogo para autodefesa fora de casa", disse o juiz Clarence Thomas, que escreveu a opinião da maioria.



"O requisito de causa justificada de Nova York viola a Décima Quarta Emenda ao impedir que cidadãos cumpridores da lei com necessidades comuns de autodefesa exerçam seu direito da Segunda Emenda de manter e portar armas em público para autodefesa", acrescentou.