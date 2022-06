Iranianos detidos na Turquia por suspeita de organizar ataques contra israelenses

Oito pessoas, incluindo alguns iranianos, foram detidas na semana passada em Istambul. Os detidos estariam liderando ataques contra cidades israelenses, informaram os veículos turcos.



Os oito suspeitos detidos pela polícia e por agentes do Serviços de Inteligência Turco (MIT) trabalhavam para os serviços secretos iranianos, segundo a agência Ilhas.



Na busca feita em Beyoglu, no centro de Istambul, armas foram apreendidas, acrescentou a agência turca.



O ministro israelense das Relações Exteriores, Yair Lapid, que está visitando a Turquia nesta quinta-feira (23), havia solicitado no dia 13 de junho aos cidadãos israelenses na Turquia que deixassem o país "o mais rápido possível", por medo de ataques iranianos.



A imprensa de Israel relatou tentativas de ataques contra israelenses na Turquia, citando fontes que pediram anonimato.



As fontes afirmarma que os atentados foram evitados graças a uma colaboração entre os serviços de segurança dos dois países, o que demonstra uma clara melhora na relação entre as duas nações.