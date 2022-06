Zelensky critica Israel por sua recusa em sancionar a Rússia

O presidente ucraniano Volodimir Zelensky intensificou nesta quinta-feira (23) suas críticas a Israel por sua recusa em sancionar a Rússia, durante um discurso na Universidade Hebraica de Jerusalém.



Zelensky, que é judeu, falou quase quatro meses após o início da invasão russa da Ucrânia e em um momento de crise política em Israel. O atual primeiro-ministro israelense Naftali Bennett poderá ser substituído em poucos dias pelo chanceler Yair Lapid.



Bennett se absteve de criticar a invasão da Rússia, observando que seu país tem laços com Moscou e Kiev. Seu governo não impôs sanções contra o presidente russo Vladimir Putin.



O ministro das Relações Exteriores condenou as ações da Rússia como uma "violação da ordem mundial" poucos dias após o início da invasão.



Zelensky, que tem família em Israel e já visitou o país várias vezes, disse em um vídeo enviado de Kiev que acha difícil entender a posição do Estado judaico.



"Como eles podem não ajudar as vítimas de uma agressão como essa?", questionou o presidente ucraniano, lamentando a recusa de Israel em fornecer ajuda militar à Ucrânia.



Israel mantém uma postura diplomática cautelosa em relação ao conflito na Ucrânia, em parte porque quer preservar a cooperação com Moscou na Síria, onde Israel lança rotineiramente ataques com a permissão de Moscou, que tem tropas no país.