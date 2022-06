Ucrânia afirma que Rússia assumiu o controle de duas localidades na região do Donbass

As tropas ucranianas perderam o controle de duas localidades da região do Donbass, no leste do país, em meio a combates para manter sua soberania nas cidades de Severodonetsk e Lysychansk, informou o governador de Lugansk.



"Perdemos o controle de Loskutivka e de Rai-Oleksandrivka", disse Serguei Gaiday, em referência a duas localidades que ficam ao sudeste de Lysychansk.



Com a captura, as tropas russas conseguiram avançar ainda mais no Donbass, onde parecem estar perto de cercar os dois núcleos urbanos de Severodonetsk e Lysychansk, separados pelo rio Donets.



Gaiday afirmou que as forças russas tentam assumir o controle de Severodonetsk, uma cidade industrial que antes da guerra tinha quase 100.000 habitantes e que os militares ucranianos tentam defender.



O exército russo está "executando operações de ataque para cercar nossas tropas na área de Lysychansk estão bloquendo a estrada entre esta cidade e Bakhmut", acrescentou.



"Severodonetsk está sendo destruída, todas as posições de nossas forças estão sendo bombardeadas dia e noite", destacou Gaiday.



Os russos estão "atacando Syrotyne", acrescentou, em referência a outro subúrbio do sul de Severodonetsk.