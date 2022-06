Rússia paga em rublos juros de dívidas contraídas em dólares

A Rússia pagou em rublos os juros de dívida contraída em dólares devido às sanções impostas ao país por sua intervenção militar na Ucrânia, anunciou nesta quinta-feira o ministério russo das Finanças.



Os fundos para o pagamento de títulos da dívida externa com vencimento em 2027 e 2047 no valor de 12,51 bilhões de rublos (quase 235 milhões de dólares) "foram recebidos pela agência de pagamento 'eurobonds' National Settlement Depository (NSD)", explicou o ministério em um comunicado.



"O ministério das Finanças cumpriu assim as obrigações (...) da Federação da Rússia em sua totalidade", acrescentou.



O pagamento foi feito com base em um novo sistema temporário que entrou em vigor com um decreto presidencial em 22 de junho.