Separatistas consideram "inútil" a resistência ucraniana em Lysychansk e Severodonetsk

Um representante dos separatistas pró-Rússia classificou de "inútil" a resistência das forças ucranianas que defendem as cidades de Lysychansk e Severodonetsk, as últimas zonas da região de Lugansk que ainda não estão sob controle de Moscou e seus aliados.



"A resistência não faz sentido, é inútil. Acredito que no ritmo que nossos soldados prosseguem, muito em breve todo o território da República Popular de Lugansk estará libertado", declarou à AFP por videochamada o tenente-coronel Andrei Marochko.



Ele afirmou que Lysychansk está praticamente cercada e as forças russas rusas e separatistas bloquearam a principal estrada de abastecimento que liga a cidade a Bakhmut. "Temos o controle logístico", disse.



Os separatistas anunciaram na quarta-feira o cerco das localidades de Zolote e Hirske, mais ao sul.