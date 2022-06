Presidente chinês pede mais regulamentação das finanças na internet

O presidente da China, Xi Jinping, pediu uma regulamentação maior das finanças online, ao mesmo tempo que destacou o "apoio" do governo à economia digital, após uma série de multas que sacudiram o setor, informou a agência de notícias estatal Xinhua nesta quinta-feira.



Os gigantes digitais e tecnológicos chineses são pressionados pela autoridades há um ano e meio, em particular por questões de concorrência e dados pessoais.



O Ant Group, filial de serviços financeiros e de pagamento do Alibaba, gigante do comércio online, foi o primeiro a sofrer a pressão das autoridades, que adiaram sua entrada na Bolsa prevista para o fim de 2020.



Desde então, a regulamentação das empresas de tecnologia custou bilhões de dólares ao setor em capitalização de mercado.



Na quarta-feira, Xi Jinping pediu uma "melhor regulamentação" das plataformas de pagamento e dos serviços financeiros. Ele pediu medidas para "desativar os riscos" do sistema financeiro, durante uma reunião com os principais líderes da China, segundo a Xinhua.



Apesar disso, ele destacou que é necessário "apoiar" as empresas digitais.



A maioria dos pagamentos na China é feita por meio de aplicativos móveis dos gigantes digitais, um método que superou os cartões bancários e o dinheiro em espécie, algo que escapa em parte dos controles dos reguladores.



Alibaba