Líder birmanesa Aung San Suu Kyi é transferida para penitenciária e colocada em isolamento

Aung San Suu Kyi, a líder destituída de Mianmar que estava em prisão domiciliar desde 2021, foi transferida para um complexo penitenciário da capital do país Naipyidaw, onde foi colocada em isolamento, anunciou a junta militar que governa o país.



"De acordo com as leis criminais... (Aung San Suu Kyi) foi mantida em confinamento solitário na prisão desde quarta-feira", afirmou Zaw Min Tun, porta-voz da junta, em um comunicado.



Desde que foi derrubada em um golpe de Estado no ano passado, Suu Kyi estava em prisão domiciliar em um local secreto de Naypyidaw, acompanhada por várias pessoas que trabalham em sua casa e seu cachorro, de acordo com várias fontes.



A vencedora do prêmio Nobel da Paz, de 77 anos, deixou o local apenas para comparecer às audiências de seu julgamento em um tribunal da junta que poderia condená-la a mais de 150 anos de prisão.



Os advogados de defesa não podem falar com a imprensa e os jornalistas não estão autorizados a acompanhar o julgamento.



Sob o regime da junta militar anterior, a líder birmanesa passou vários anos em prisão domiciliar na residência de sua família em Yangon, a cidade mais importante do país.



Desde que foi derrubada em fevereiro de 2021, suas relações com o mundo exterior se limitam a breves encontros com os advogados antes das audiências.



Nos últimos meses, Suu Kyi foi condenada a 11 anos de prisão depois de ser declarada culpada de corrupção, incitação à violência e violação das regras sanitárias decretadas devido à pandemia de coronavírus, além de ser considerada culpada de não respeitar a lei de telecomunicações.