G7 fará 'propostas concretas' para 'aumentar pressão sobre a Rússia', diz Casa Branca

Os líderes do G7 anunciarão na próxima cúpula, na Alemanha, novas medidas para pressionar a Rússia pela invasão da Ucrânia, disse um funcionário da Casa Branca nesta quarta-feira (22).



"Vamos lançar um conjunto concreto de propostas para aumentar a pressão sobre a Rússia", declarou o funcionário, que pediu anonimato.



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, viaja no sábado para participar da cúpula da Baviera com líderes do Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, Itália e Japão.



O grupo dos países ricos colocou em prática uma campanha econômica e diplomática para punir a Rússia, que invadiu a Ucrânia em fevereiro e continua lutando no leste deste país pró-ocidental, além de ocupar partes do sul.



Depois de participar da cúpula do G7, que acontece de domingo à próxima terça-feira, Biden viajará a Madri para uma cúpula da Otan.



Ucrânia e Rússia serão o foco das reuniões, enquanto os aliados ponderam como enfrentar o impacto das sanções contra a Rússia em suas próprias economias, especialmente o aumento dos preços dos combustíveis.



"Como maximizamos a dor para o regime de Putin? Como minimizamos os efeitos colaterais no resto do mundo? Acho que essa é exatamente a estrutura para o debate sobre os mercados de energia e os desafios do mercado de energia", explicou o funcionário, que confirmou que o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, participará de ambas as cúpulas por videoconferência.



Além do conflito com a Rússia, a Otan designará formalmente a China como uma preocupação pela primeira vez, quando os líderes aprovarem uma nova versão do conceito estratégico para a Aliança.



"Espera-se que os desafios que vemos vindos da China sejam abordados", concluiu o funcionário da Casa Branca.